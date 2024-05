Il Napoli non cambia mai: nuova beffa nel recupero a Udine per gli azzurri

Mancano solo tre partite al termine di questa annata balorda. Ed è forse questa l'unica buona notizia per il Napoli, ma soprattutto per i suoi tifosi per porre fine a questo calvario. A Udine va in scena l'ennesima triste replica stagionale che si ripete nel copione: anche in Friuli gli azzurri si fanno rimontare in pieno recupero e gettano via altri due punti, polverizzando la speranza di agganciare almeno il treno Europa League. Non basta il gol del solito Osimhen a inizio ripresa. Al 92' arriva, come ormai da consuetudine, la beffa, con Success che segna il gol del pareggio e salva l'Udinese.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Lindstrom è la principale novità Nel Napoli. Calzona, orfano di Kvaratskhelia e Raspadori in attacco, punta dal primo minuto sul danese, che va a completare il terzetto offensivo con Osimhen e Politano. A centrocampo Cajuste sostituisce Zielinski, mentre in difesa a far coppia con Rrahmani c'è Ostigard. Nell’Udinese Cannavaro deve rinunciare allo squalificato Perez in difesa. Samardzic e Brenner assistono Lucca in avanti.

NEI PRIMI 45’ VINCE LA NOIA – Partita estremamente bloccata ed esasperatamente tattica nel primo tempo. Le due squadre non si concedono spazi e le occasioni da gol sono praticamente un miraggio. Al 34’ la prima chance ce l’hanno i padroni di casa con Lucca prima e Samardzic poi, ma il tentativo bianconero va a vuoto. I friulani ci provano ancora con Bijol al minuto 43, ma il pallone finisce di poco fuori.

PARTITA INTERROTTA AL MINUTO 15 - Udinese-Napoli è stata interrotta al 15' di gioco. Alle 21.00 e 12”, orario in cui si verificò la violentissima scossa del tragico terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, le due squadre in campo si sono fermate in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime.

OSIMHEN LA SBLOCCA, POI LA SOLITA RIMONTA SUBITA IN EXTREMIS DAGLI AZZURRI - Il Napoli parte meglio nella ripresa e già dopo pochi secondi ha la prima occasione del match, con un tiro ravvicinato di Cajuste respinto da Okoye. Al 51’ gli azzurri sbloccano il risultato: cross dalla destra di Politano e Osimhen a centro area sovrasta di testa Bijol e Ferreyra e batte Okoye. Cannavaro e cambia volto all’attacco, inserendo Davis e Success per Lucca e Brenner. Proprio Davis al 60' si rende pericoloso, ma Meret non si fa sorprendere. Al 70' un calcio d'angolo di Samardzic crea qualche apprensione al portiere azzurro, che però si salva. Al 72' primo cambio per Calzona che richiama Cajuste, tra i più positivi fra gli azzurri, e inserisce Traore'. Al minuto 79' Osimhen raddoppia su assist di Lobotka, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Per i 10' finali entra Ngonge per Lindstrom. Napoli vicino al raddoppio all'83' prima con Osimhen e poi con Traore', ma l'Udinese si salva. Il nigeriano accusa un problema e lascia il campo all'87' per fare spazio a Simeone. Al 92', come d'abitudine, il Napoli si fa rimontare. È Success a siglare la rete del pareggio, approfittando a centro area di un'incertezza generale della retroguardia azzurra. Finisce 1-1.

UDINESE BERSAGLIO PREDILETTO DI OSIMHEN – L’attaccante nigeriano si conferma un brutto cliente per i bianconeri: contro di loro, infatti, è andato a segno in ciascuna delle ultime sei sfide in campionato.