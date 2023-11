Spalletti porta l'Italia a Euro 2024: con l'Ucraina basta il pari

Missione compiuta per Luciano Spalletti. L'ex tecnico del Napoli porta l'Italia a Euro 2024.

Agli azzurri basta il pareggio per 0-0 contro l'Ucraina a Leverkusen al termine di una partita molto combattuta.

Per quanto riguarda i calciatori del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha disputato tutto il match. 45 minuti per Giacomo Raspadori, partito titolare e sostituito all'intervallo da Scamacca, e 20 per Matteo Politano, entrato al 70 per Zaniolo e sostituito da Darmian nel recupero.