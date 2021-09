Turris, è la vigilia del match di Coppa Italia. Longo e Loreto: "Andremo a Viterbo con entusiasmo"

Uno 0-2 che ha riportato serenità e tranquillità all'intero ambiente. Per la Turris è stato un turno di campionato favorevole. Malgrado le difficoltà del Pino Zaccheria di Foggia, l'organico di Bruno Caneo ha affrontato con la giusta mentalità l'ostacolo. Vittoria sofferta e meritata, le firme di Tascone e Santaniello hanno consentito al tecnico di Alghero di conquistare il primo bottino pieno nel Girone C. L'agenda corallina, nel contempo, resta fitta e la squadra si prepara alla prova in esterna sul campo della Viterbese. Allo Stadio Enrico Rocchi andrà in scena il match di Coppa Italia di categoria.

Alla vigilia della sfida e al termine della rifinitura, l'attaccante Salvatore Longo e il difensore Ciro Loreto sono intervenuti ai microfoni del club. L'attaccante si è soffermato sul coinvolgimento delle punte nell'idea di gioco di Caneo e sul possibile tandem col collega Santaniello: “Si respira un’aria serena, la vittoria di Foggia ci ha dato molto morale. Andremo a Viterbo per giocarcela a viso aperto. La Coppa è uno stimolo in più, soprattutto per i ragazzi che hanno avuto meno spazio. Il nostro gioco offensivo è importante, giochiamo molto palla a terra e con combinazioni veloci. In futuro con Santaniello si potrà provare qualcosa nel rush finale quando ci troveremo in svantaggio. Ho accettato Torre del Greco per rimettermi in gioco e darò il massimo”.

Il difensore, in un avvio di stagione tutt'altro che semplice tra stop tecnici e assenze per motivi personali, si è detto pronto a ritrovare un posto dal primo minuto: “Credo che ci sarà un turnover per dare la possibilità a chi non ha potuto dimostrare, cercheremo di vincere esprimendo il nostro calcio. C’è entusiasmo dopo Foggia, i ragazzi ci hanno fatto divertire e portato i tre punti a casa. È uno dei miei peggiori inizi di stagione, non ci sono potuto essere per squalifica o per motivi personali. Non ho avuto la possibilità di fare l’esordio in campionato, spero ci possa essere al più presto. Chi sta giocando al mio posto sta facendo bene e sta meritando. Mi allenerò per riconquistarlo. L’idea di calcio mi piace molto, voglio continuare in questo percorso. Nunziante? Ci sentiamo spesso, sta meglio. Spero possa rientrare quanto prima".