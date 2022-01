Verso Turris-Vibonese: le probabili formazioni e dove guardare il match

Serie C Girone C

Un avversario ampiamente alla portata e, al contempo, da non sottovalutare. Un'opportunità ghiotta nel fortino interno per mantenere il contatto con la zona nobile della classifica. La Turris di Bruno Caneo è in scena, questo pomeriggio alle ore 17.30, allo Stadio Amerigo Liguore. A Torre del Greco, nell'impianto dei Corallini, arriva una formazione insidiosa malgrado la situazione di graduatoria deficitaria. La Vibonese, allenata da Gaetano D'Agostino, è chiamata al rilancio pur di abbandonare la fascia calda delle ultime posizioni.

Si attenderà una gara aperta sul suolo campano. I biancorossi, dalle previsioni della vigilia, sono chiamati alla gestione del possesso e al controllo della contesa. Gli ospiti, dal canto loro, proveranno a sfruttare gli ampi spazi giocando di rimessa e mettendo in difficoltà i locali sulle ripartenze. Non mancano, inoltre, assenze importanti per entrambe le formazioni: dunque, gli allenatori dovranno scegliere l'undici migliore per conquistare il bottino in palio al Liguori.

Non ci saranno Zanoni, Finardi e Loreto. Out dai convocati anche Franco, protagonista delle ultime ore di mercato con l'Avellino che ha accelerato per assicurarsene le prestazioni. Ritornano Perina, Varutti, Giannone e Pavone, prima convocazione per Sbraga. L'ex biancoverde punta a una maglia da titolare assieme a Manzi ed Esempio, davanti allo specchio difeso proprio dal rientrante Perina. Sulle corsie Ghislandi e Varutti sono pronti a scaldare i motori, Bordo e Tascone si prendono il cuore della mediana. In avanti spazio al solito tridente: il capitano con Santaniello e Leonetti. Qualche ballottaggio ancora in corso per gli ospiti. La Vibonese deve rinunciare agli infortunati Fomov e Golfi, Polidori dovrà scontare l'ultima giornata di squalifica. I nuovi acquisti, invece, sono nella lista dei convocati e puntano subito alla maglia dal primo minuto. Persiste il dubbio tra Mahrous e Carosso in retroguardia, in attacco Spina insidia il collega Ngom.

Turris (3-5-2): Perina, Manzi, Sbraga, Esempio, Ghislandi, Tascone, Bordo, Varutti, Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Iglio, Nunziante, Zampa, D'Oriano, Longo, Nocerino, Pavone. Allenatore: Caneo.

Vibonese (3-5-2): Marson, Risaliti, Suagher, Mahrous, Corsi, Basso, Cattaneo, Gelonese, Grillo, Ngom, Volpe. A disposizione: Mengoni, Alvaro, Blaze, Carosso, Spanò, Bellini, De Marco, Punturiero, Spina. Allenatore: D'Agostino

Il calcio d'inizio della partita è fissato per le ore 17.30 di domenica 30 gennaio. Il confronto del Liguori tra Turris e Vibonese sarà trasmesso dalla piattaforma streaming Eleven Sports, che detiene i diritti televisivi della Serie C, e su Sky Sport, al canale 253 e sul canale 484 del digitale terrestre.