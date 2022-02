Turris, si ferma Varutti: arriva l'annuncio del club

È doveroso dimenticare quanto accaduto al Veneziani di Monopoli e riprendere la marcia in campionato. La Turris, archiviato il ko beffa rimediato sul terreno da gioco pugliese, si proietta alla prossima sfida in campionato. Allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco approda il Catania dell'ex Lorenzini. Una sfida da non sottovalutare per i biancorossi, chiamati al riscatto dopo la sconfitta dell'infrasettimanale. Il tecnico Bruno Caneo ritrova Esempio, che ha scontato la squalifica, e spera di recuperare Santaniello. Non ci sarà invece Mickael Varutti che ha riportato un trauma polmonare e l'infrazione di una costola in seguito a una pallonata nell'ultimo impegno disputato. Dieci giorni di riposo per l'esterno mancino che dovrà sottoporsi a nuovi controlli:

"La S.S. Turris Calcio rende noto che gli approfondimenti clinici cui è stato sottoposto il calciatore Mickael Varutti, a seguito delle conseguenze della violenta e fortuita pallonata rimediata alla zona toracica nel corso della gara contro il Monopoli, hanno evidenziato un trauma polmonare e l’infrazione di una costola. Al calciatore, assistito dallo staff medico della società anche nella giornata di ieri nel corso degli accertamenti ospedalieri sostenuti fino alla tarda serata, sono stati prescritti dieci giorni di assoluto riposo dopodiché si sottoporrà a nuovi controlli. La S.S. Turris Calcio, in tutte le sue componenti, esprime un forte incoraggiamento a Mickael in attesa di vederlo presto riaggregato al gruppo squadra".