Turris - Le ultime dopo il report mattutino: un rientro importante per Caneo. Arrivano novità sulla prevendita

Serie C Girone C

Sguardo e mente orientati ai playoff. La Turris non vuole sfigurare e si sta preparando all'impegno in esterna, valido per il primo turno degli spareggi, sul manto erboso del Foggia. Allo Stadio Zaccheria andrà in scena un confronto importante per i Corallini, pronti a riscrivere un pezzo di storia. Prosegue la preparazione in campo per i ragazzi di Bruno Caneo: allo Stadio Amerigo Liguori si è svolta una seduta mattutina. Assente, ma vicino al gruppo, capitan Di Nunzio. Al difensore è stata immobilizzata la spalla sinistra e salterà l'appuntamento sul suolo pugliese. Non ci saranno neanche gli squalificati Franco e Zampa, mentre Tascone è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato la sfida con la Paganese per un trauma contusivo al piede destro. Il programma settimanale, intanto, continuerà con allenamenti mattutini fino alla rifinitura di sabato.

Arrivano, infine, particolari novità sulla prevendita destinata al pubblico biancorosso. Ecco la nota della Turris:

"A seguito della riunione del G.O.S., tenutasi in mattinata in vista dell’incontro playoff Foggia-Turris di domenica 1 maggio (ore 17,30), sarà attiva dal tardo pomeriggio odierno la prevendita dei biglietti validi per assistere al match dal settore ospiti dello stadio “Pino Zaccheria”, riservato ai sostenitori della Turris nella sua capienza massima di 500 posti.

La prevendita – al costo di euro 10,00 oltre diritti di prevendita per singolo tagliando – sarà tuttavia aperta ai soli residenti nella provincia di Napoli e si avvarrà del circuito “VivaTicket”, con possibilità di acquisto sia on line che presso i punti vendita autorizzati (ricerca per singola provincia possibile al link https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv).

La prevendita cesserà tassativamente alle ore 19 di sabato 30 aprile. Gli stessi residenti nella provincia di Napoli non potranno, invece, acquistare tagliandi validi per altri settori dello stadio.

Per i tifosi al seguito della Turris, nella giornata di domenica, sarà obbligatorio raggiungere – entro e non oltre le ore 15 – lo svincolo di Candela (uscita da autostrada A16 Napoli-Canosa): in sede di G.O.S. è stata ribadita la assoluta necessità di viaggiare a bordo di mezzi di trasporto collettivo al fine di poter garantire, in massima efficienza e sicurezza, il servizio di scorta fino al settore ospiti dello “Zaccheria”".