Turris, separazione in vista per un calciatore? Le ultime di mercato sul gruppo di Caneo

Serie C Girone C

Una prima parte di stagione da protagonisti e le festività natalizie utili per ricaricare le energie in vista della seconda fase del campionato. La Turris di Bruno Caneo sta disputando un'annata a livelli importanti e l'obiettivo della società è quello di migliorarsi ulteriormente. Il mese di dicembre, tra alti e bassi, si è chiuso col ko interno contro il Taranto. Un risultato che non può e non deve mettere in bilico quanto di buono mostrato dai ragazzi in maglia corallina. In prospettiva, inoltre, c'è il mercato di riparazione che potrebbe spingere il club del patron Antonio Colantonio a puntellare i diversi reparti dell'organico.

Non ci saranno stravolgimenti in rosa e anche l'indiscrezione dell'interesse dell'Avellino per Luca Giannone non dovrebbe concretizzarsi. Il fantasista e capitano, che ha più volte dichiarato il suo amore alla casacca biancorossa, è stato blindato dalla società che non ha intenzione di modificare l'assetto di riferimento di Caneo. Più incognite riguardano Francisco Sartore. L'ala brasiliana, giunta in Campania durante la finestra estiva di calciomercato, non è riuscita a ritagliarsi lo spazio giusto nei meccanismi collaudati del tecnico di Alghero. E, dunque, l'ipotesi addio è tutt'altro che utopistica.

Sul calciatore, infatti, non mancherebbero gli attestati di stima. Lo stesso Caneo ha ribadito la volontà di concedergli maggiore minutaggio nel girone di ritorno. Tuttavia, il Fiorenzuola ed altre proprietà si sono mosse per comprendere i margini di trattativa. Sondato il terreno, le prossime giornate potrebbero rivelarsi decisive per conoscere il futuro del calciatore.