Prova ad entrare nel settore riservato agli ospiti e aggredisce uno steward: l'episodio

Serie C Girone C

La Turris è tornata a far punti in campionato. Dopo sei sconfitte consecutive, la squadra di Bruno Caneo è riuscita a conquistare metà della posta in palio allo scadere del match contro l’Audace Cerignola. Uno spiacevole fatto di cronaca però si è registrato al triplice fischio, a raccontarlo è stato proprio il club corallino:

“La S.S. Turris Calcio esprime tutta la propria vicinanza e solidarietà allo steward aggredito durante il servizio di sicurezza all’esterno del Settore Ospiti dello stadio Amerigo Liguori. Al fischio finale di Turris-Audace Cerignola una persona, senza alcun motivo, ha provato ad entrare all’interno del settore riservato alla tifoseria ospite (peraltro con zero tifosi cerignolani in virtù del divieto di vendita biglietti per i residenti della provincia di Foggia). Al diniego da parte dello steward, la persona in questione ha reagito in modo violento nei confronti del ragazzo procurandogli lesioni guaribili in 30 giorni. Le forze dell’ordine hanno identificato l’aggressore arrestandolo immediatamente. Siamo amareggiati per questo episodio di cronaca. Tali comportamenti ledono l’immagine di un'intera città, di un club nonché di una tifoseria. Lo stadio deve essere luogo di sport ed aggregazione. Condanniamo fermamente qualsiasi atto di violenza”.