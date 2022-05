La Turris celebra lo straordinario cammino stagionale: "Annata che resterà scolpita nella storia del club"

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

L'uscita anticipata al primo turno dei playoff non macchia quanto di buono fatto e costruito durante l'annata sportiva. Per la Turris è stata una sconfitta utile in vista del futuro. La squadra di Bruno Caneo, accompagnata da una nutrita fetta di pubblico allo Stadio Zaccheria, ha espresso un ottimo calcio davanti al Foggia di Zdenek Zeman. Nonostante il ko all'inglese maturato nella seconda parte della ripresa, i biancorossi possono ritenersi soddisfatti. Trame di gioco avvincenti, identità consolidata e un progetto che procede a gonfie vele. Il sodalizio di Torre del Greco, con un post, ha celebrato la stagione:

"Il tributo dei tifosi presenti a Foggia al termine della gara playoff è il simbolo del condiviso orgoglio per questa Turris, in un percorso di costante crescita che, anno dopo anno, sta contraddistinguendo la gestione Colantonio. Grazie a tutti i protagonisti della stagione - staff dirigenziale, staff tecnico, calciatori e collaboratori - e a tutti quelli che ci hanno fatto sentire il proprio sostegno nel corso di un’annata che resterà comunque scolpita nella storia del club".