Turris impegnata allo stadio Scida, attiva la prevendita per i tifosi. Di Bari (ds Crotone) esalta i Corallini e mister Caneo

Serie C Girone C

La vittoria contro il Benevento all’esordio al Liguori, un nuovo banco di prova alle porte. La Turris di Bruno Caneo ha già resettato il successo contro la Strega nel derby al debutto e guarda alla sfida dello stadio Scida contro il Crotone. Gli Squali hanno aperto la loro stagione con i preziosi tre punti ottenuti a Catania: un blitz in Sicilia che ha permesso ai rossoblù di iniziare l’anno con il piede giusto. I Corallini puntano a dare continuità e faranno leva sul calore dei tifosi che partiranno da Torre del Greco. Nelle scorse ore c’è stato il via alla prevendita per il settore ospiti. I tagliandi, disponibili sul sito di VivaTicket, hanno un costo di 10€. La vendita sarà attiva come da norma vigente fino alle ore 19 del giorno precedente la gara.

Giuseppe Di Bari, direttore sportivo del Crotone ed ex Juve Stabia, in conferenza stampa questa mattina ha parlato proprio della squadra di Caneo: “La vittoria contro il Benevento non mi meraviglia, la Turris ha un allenatore che pratica un calcio importante e che in passato ho anche preso in considerazione. Mi aspetto una bella partita, cercheremo di stare attenti anche perché è una squadra che gioca a briglie sciolte. Sarà un campionato duro ed equilibrato per quelle che sono le rose che si sono formate”.