Turris, presentato il nuovo socio e vicepresidente Di Franco: "Ho accettato un progetto ambizioso"

Nuova stagione già iniziata, in casa Turris arrivano novità. Non solo cambiamenti nello staff tecnico, ma anche nei quadri societari. Il club, con un comunicato ufficiale, ha presentato il nuovo socio e vicepresidente Giacomo Di Franco. Così il presidente Antonio Colantonio: "Avevo già annunciato novità importanti nell'assetto societario: non solo la continuità col passato, ma soprattutto innesti per il futuro. Cosa significa? La Turris si prepara ad assumere una forma migliore rispetto agli anni scorsi, lo dimostra il nostro nuovo vicepresidente che va a rafforzare una compagine in modo sostanzioso. Porterà professionalità in più all'interno del club, puntando alla crescita dell'ambiente. Con questi nuovi assetti forti, vogliamo aumentare il capitale della società e alzare l'asticella. Non posso non dire che ci sono trattative in corso per nuovi ingressi, nei prossimi giorni potrebbero esserci altri annunci. Oggi siamo più forti di un anno fa, il matrimonio con Giacomo Di Franco offre maggiore credibilità al progetto. Sono contento, abbiamo rinforzato la squadra in tutti i sensi. Non ho bisogno di cifre, ma di uomini".

Il vicepresidente Di Franco si è presentato alla piazza: "Ringrazio la famiglia Colantonio, il presidente che mi ha voluto fortemente. Non ho parole, sono molto emozionato di essere qui e per le belle parole del patron. Siamo qui per fare delle cose grandi alla Turris. Connubio? Quando mi ha chiamato il presidente, è stato amore a prima vista. Mi piace il progetto, è molto ambizioso. Cercheremo di migliorarci. Non ci sbilanciamo più di tanto, siamo qui per lavorare umilmente e lavoriamo con costanza".