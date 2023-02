Turris sconfitta e contestata al Liguori: c'è la decisione del club

Discorso salvezza che si complica ulteriormente per la Turris. Un'altra domenica negativa per la squadra di Gaetano Fontana, punita dal Potenza allo Stadio Liguori: i rossoblù sbancano il rettangolo verde di Torre del Greco e mettono i Corallini in una situazione ancora più difficile. Il ko nello scontro diretto non è andato giù ai tifosi, giunti nel fortino biancorosso per sostenere il gruppo. Al triplice fischio, infatti, non è mancata la contestazione: tutti sono sul banco degli imputati. Dopo un confronto tra le parti, il club ha preso la sua decisione: da domani scatta il ritiro. Questa la breve nota: "La S.S Turris Calcio comunica che da domani la squadra andrà in ritiro". C'è da resettare e ripartire, il prossimo appuntamento è sul campo del Crotone.