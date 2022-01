Turris, il mercato chiama Sartore: nuova squadra interessata al giocatore

Serie C Girone C

Campionati fermi, tornei rinviati e competizioni slittate. Ancora una pausa forzata per le categoria inferiori nella complessa macchina calcistica. Lo stop al movimento dilettantistico è stato preceduto dal posticipo della Lega Pro. Il discorso centrale, al momento, non è più il calcio giocato bensì quanto accade fuori dal rettangolo verde. Dalle notizie riguardanti il Covid nelle squadre ai movimenti di mercato, animati dalla recente apertura della finestra invernale. La sessione di riparazione servirà alle società per potenziare e rinforzare le formazioni e allestire gruppi ideali per il prosieguo della stagione.

Tra le sorprese, in positivo, in terza serie c'è la Turris di Bruno Caneo. I biancorossi hanno dimostrato qualità importanti e un'identità ben definita. Dallo scacchiere con la difesa a tre, il centrocampo a cinque e il tridente offensivo, alla capacità di coinvolgere tutti gli interpreti nella manovra. Una struttura ben organizzata e che si avvale dei titolarissimi. Poco spazio, finora, per i gregari, comunque utilizzati dal tecnico di Alghero per far fronte ai numerosi impegni in agenda. Nonostante il trainer abbia confermato l'intenzione di offrire continuità a tutti, il mercato potrebbe aprire le porte a diverse partenze.

Francisco Sartore è tra i calciatori con poco minutaggio finora collezionato. Arrivato in estate dopo la parentesi col Bisceglie, l'esterno offensivo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo. E, dunque, gennaio potrebbe rappresentare la giusta chance per rilanciarsi altrove. Sul calciatore c'è il forte interesse della Fiorenzuola e l'ingresso del Mantova nello scenario: entrambe le proprietà hanno chiesto informazioni per avviare una trattativa. Non è da escludere, tuttavia, una permanenza alla Turris fino al termine del campionato: il modulo e l'idea di gioco di Caneo, d'altra parte, potrebbero esaltare le caratteristiche di Sartore nel girone di ritorno.