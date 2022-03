Turris, rinviata ancora la sfida con la Virtus Francavilla: decisa la data del recupero

Serie C Girone C

Un nuovo rinvio, ufficializzato dalla Lega Pro con una nota, per la Turris di Bruno Caneo. Il gruppo-squadra di Torre del Greco, travolto dal Covid nel pre-match di Catanzaro e nei giorni successivi, non scenderà in campo giovedì 31 marzo per la partita di recupero contro la Virtus Francavilla. Il club, con un annuncio apparso sul sito di riferimento, ha comunicato che i tesserati in isolamento non si sono negativizzati. Di conseguenza, la società ha inoltrato la richiesta per il posticipo dell'incontro:

"S.S. Turris Calcio comunica che, all’esito dei nuovi test effettuati ai soggetti del gruppo squadra risultati positivi al virus Sars-Cov-2, non sono state riscontrate negativizzazioni tra i calciatori interessati che restano, dunque, in isolamento. Alla luce del numero di positivi tuttora rilevato all’interno del solo “gruppo atleti”, la società, in ottemperanza alle prescrizioni del comunicato Lega Pro numero 180/L del 19 gennaio 2022, si è attivata per richiedere il rinvio anche del recupero di campionato Turris-Virtus Francavilla fissato per giovedì 31 marzo".

Una proposta prontamente accettata dalla Lega Pro che ha diramato un comunicato per confermare il rinvio del confronto. Turris e Virtus Francavilla recupereranno il match il prossimo 13 aprile alle ore 14.30: "Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societa? Turris ai sensi del punto 3 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 180/L del 19 gennaio 2022, la Lega dispone che la gara Turris-Virtus Francavilla, in programma giovedi? 31 marzo 2022, venga posticipata a mercoledi? 13 aprile 2022, Stadio “Amerigo Liguori”, Torre del Greco (NA), con inizio alle ore 14.30".