Turris, parola a Primicile: "Abbiamo dimostrato di essere forti. Qualche rimpianto c'è, ma oggi è un punto d'inizio"

Si è chiusa la stagione sportiva della Turris. Dopo l'eliminazione dai playoff per mano del Foggia, i Corallini sono pronti a programmare la prossima annata. I Corallini, anche oggi ben disposti in campo e protagonisti di una buona prova malgrado la sconfitta, non riescono ad avanzare alle fasi successive degli spareggi. Il direttore generale, Rosario Primicile, è intervenuto ai microfoni del club al termine dei novanta minuti in terra pugliese:

"Devo congratularmi con la squadra per la prestazione di oggi e per la stagione disputata. Anche oggi, nonostante le numerose assenze come quella di Santaniello poco prima del fischio d'inizio, abbiamo dimostrato di essere forti e con qualità. Per circa settanta minuti abbiamo messo sotto il Foggia, non ricordo azioni pericolose dei rossoneri. Il calcio, però, è così. Hanno trovato il gol e la partita si è messa in salita. Mister Caneo? È in scadenza di contratto, ma parlerà col presidente. Credo che l'accordo si troverà. Playoff? Il Foggia può dire la sua, qualche rimpianto c'è per gli infortuni e le assenze. Sono contento, tuttavia, del percorso intrapreso. Oggi deve essere un punto di inizio per la squadra e per la città. I tifosi, anche oggi, hanno dimostrato di essere di categoria".