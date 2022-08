Turris, serata dedicata alla presentazione della squadra al Liguori. In scena anche l'amichevole col San Marzano

Serie C Girone C

Otto giorni al debutto nel nuovo campionato di Serie C. La Turris di Max Canzi esordirà, tra una settimana, nella competizione dedicata al Girone C di terza serie. Allo Stadio Amerigo Liguori arriverà la Virtus Francavilla, squadra rivelazione della scorsa stagione. Nell'ambiente biancorosso è stato un sabato speciale, il club ha presentato il gruppo corallino alla piazza. Nel fortino di Torre del Greco è andata in scena una serata all'insegna dello sport e del divertimento. In seguito c'è stato il confronto amichevole col San Marzano, terminato 1-2 in favore degli ospiti: Tarascio ed Esposito hanno spinto i ragazzi di Fabiano al successo. Per la Turris da registrare la marcatura di Ardizzone ad inizio secondo tempo. Dal 4 settembre si inizierà a fare sul serio, i napoletani dovranno superare il test pugliese.

Il tabellino

Reti: pt 16’ Tarascio; st 2’ Ardizzone, st 4′ Esposito.

Turris (3-4-2-1): Perina; Manzi (1’ st Aquino), Di Nunzio (1’ st Boccia), Invernizzi (1’ st Frascatore); Ercolano (1’ st Vitiello), Ardizzone (22’ st Taugourdeau), Acquadro (1’ st Finardi), Di Franco (1’ st Contessa); Giannone (30’ st Rizzo), Stampete (1’ st Nocerino); Santaniello (1’ st Longo). A disp.: Donini, Colantuono. All. Canzi.

San Marzano (4-3-3): Palladino; Dentice (41’ st Chiariello), Riccio (1’ st Velotti), Di Girolamo, Frulio (40’ st Montoro); Lettieri (1’ st Simonetti), Tarascio (25’ st Tranchino), Armeno (1’ st Nuvoli); Fodè (1’ st Elefante), Prisco (1’ st Esposito), Castagna (1’ st Marotta). A disp.: Feola, Ragone, Iuliano, Aiello, Fernando, Giordano. All. Fabiano.