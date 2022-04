Verso Turris-Potenza: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Ritrovare il successo in campionato per consolidare la posizione in zona playoff. La Turris di Bruno Caneo, dopo il pareggio dell'infrasettimanale nel recupero del Nuovo Romagnoli contro il Campobasso, si prepara alla delicata partita interna contro il Potenza. Allo Stadio Amerigo Liguori arriva una formazione intenzionata a far punti per togliersi dalla zona calda della classifica e cercare l'impresa salvezza. Per i Corallini, oltre a non sottovalutare la sfida, servirà una prestazione maiuscola per strappare l'intera posta in palio agli avversari. Giannone e compagni non vivono un momento semplice e, dunque, c'è bisogno di una risposta concreta per allontanare gli spettri del ridimensionamento.

Non mancano i dubbi per quanto concerne l'undici di partenza dei campani. Il tecnico di Alghero è pronto a rispolverare il 3-4-3, modulo che ha permesso alla Turris di costruire un percorso importante. Varutti potrebbe ritrovare il posto nel reparto arretrato e come braccetto di sinistra. Più Di Nunzio di Sbraga nel ruolo di centrale, mentre Manzi è sicuro del posto. Ok Ghislandi a destra, con Loreto dirottato sul versante opposto. Franco e Tascone vogliono ritagliarsi ancora uno spazio nel cuore del campo. In avanti, Santaniello non è al top e partirà dalla panchina: Longo si candida a una maglia da titolare con Giannone e Leonetti ai suoi lati. Grosse incognite per il Potenza per quanto riguarda lo schieramento di riferimento: Pasquale Arleo potrebbe affidarsi al 4-3-3 o al 4-2-3-1. Coccia viaggia verso la conferma dal primo minuto, Zampano e Nigro sono in ballottaggio sull'altra corsia. Ci saranno Gigli e Matino, a centrocampo scalda i motori Costa Ferreira. Due casacche disponibili e tre in lotta: Zenuni, Ricci e Sandri. Cuppone verso l'utilizzo a gara in corso, Guaita, Salvemini e Romero puntano alla divisa dall'inizio.

Il fischio d'inizio dell'Amerigo Liguori è fissato per le ore 17.30 di domenica 10 aprile. Il match sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma che detiene i diritti della Serie C.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Varutti; Ghislandi, Franco, Tascone, Loreto; Giannone, Longo, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Esempio, Sbraga, Zanoni, Finardi, Bordo, Iglio, Nunziante, Zampa, D’Oriano, Pavone, Santaniello. Allenatore: Caneo

Potenza (4-3-3): Marcone, Coccia, Matino, Gigli, Zampano, Costa Ferreira, Sandri, Ricci, Guaita, Romero, Salvemini. Allenatore: Arleo