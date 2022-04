La Turris si proietta al playoff: ecco chi sarà l'avversaria. Caneo perde Di Nunzio per infortunio

Girone C

Il successo contro la Paganese ha consegnato nella mani della Turris l'accesso ai playoff. Un traguardo storico per il club corallino che si appresta a vivere gli spareggi d'alta classifica e affronterà il Foggia nel prossimo turno. La tripletta di Leonetti, il ritorno al gol di Santaniello e il poker rifilato agli azzurrostellati nel derby sono state le note liete di giornata. Tuttavia, nelle ultime ore, è aumentata l'apprensione attorno alle condizioni di Francesco Di Nunzio. Il difensore, infortunatosi nel corso della sfida, è stato sottoposto alle visite mediche di rito.

Una frattura del terzo medio distale della clavicola della spalla sinistra: è questa la diagnosi per il centrale. A comunicarlo è stato il club attraverso una nota ufficiale: "S.S. Turris Calcio comunica che gli esami cui è stato sottoposto già nella serata di ieri il calciatore Francesco Di Nunzio, a seguito dell’infortunio riportato durante il match con la Paganese, hanno evidenziato una frattura del terzo medio distale della clavicola della spalla sinistra. Condotto presso l’azienda ospedaliera “Cardarelli” di Napoli ed assistito dal dottor Gennaro Esposito dello staff sanitario della Turris, al calciatore è stata tempestivamente effettuata una manovra di riduzione della frattura che ha scongiurato l’intervento chirurgico. Tuttavia, si rende necessario un trattamento conservativo con immobilizzazione della spalla e supporto di un tutore per un periodo non inferiore a trenta giorni, che sarà seguito da percorso riabilitativo. Al capitano l’augurio di pronta guarigione da tutti i componenti dello staff societario e tecnico nonché dai compagni di squadra".