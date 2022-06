Turris, un'altra pugliese sui passi di Perina: non solo il Taranto, si aggiunge anche l'Audace Cerignola

Porta blindata in nove occasioni su trentaquattro presenze in campionato. Pietro Perina è stato tra i punnti di riferimento della Turris nell'ultimo torneo di terza serie disputato. Una buona stagione sul piano personale per l'estremo difensore, perno assoluto del reparto arretrato dell'ormai ex Bruno Caneo. Il rendimento avuto nel corso dell'annata ha attirato l'attenzione del mercato: in questa finestra estiva, non entrata ufficialmente nel vivo, due squadre si sono interessate al classe 1992 di Andria. Proprio dalla Puglia arrivano i rumors relativi a un suo possibile trasferimento: il Taranto, come raccontato qualche giorno fa, e l'Audace Cerignola si sono messi sulle tracce del calciatore biancorosso. In rosa dallo scorso luglio, Perina ha il contratto in scadenza a giugno 2023: la Turris è consapevole di non poterlo trattenere, ma servirà la giusta proposta per aprire alla cessione. Le prossime settimane risulteranno chiave nel destino dei Corallini: il nuovo allenatore, Massimiliano Canzi, cercherà di valutare il materiale a disposizione sul campo. D'altra parte, lo staff è in continuo lavoro con la dirigenza per l'allestimento di una rosa all'altezza del Girone C. L'obiettivo della società è quello di migliorarsi ancora, dunque si attenderanno sviluppi per quanto concerne il destino dell'organico e di Perina in particolare.