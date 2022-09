Turris, Padalino: "Faremo la nostra gara contro un Catanzaro destinato a stare in alto. Infortunati? Ecco la situazione"

Una dura punizione inflitta dal Giugliano da mettere alle spalle per una rapida ripartenza. Un riscatto che dovrà portare la Turris alla conquista di punti in classifica. Allo Stadio Amerigo Liguori, però, arriva una squadra in fiducia, reduce da cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pareggio, ndr) e costruita per la vittoria del campionato: il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. In attesa della sfida in programma, l'allenatore biancorosso Pasquale Padalino ha parlato in conferenza stampa:

"Ai ragazzi ho ribadito i concetti del dopo-gara. Quella non poteva essere la Turris, anche in virtù delle quattro partite precedenti dove abbiamo visto un gruppo con grande volontà e dedizione. Contro il Giugliano non abbiamo mantenuto un tipo di atteggiamento giusto, almeno nei novanta minuti. La squadra aveva iniziato bene, abbiamo avuto due occasioni importanti che potevano cambiare l'indirizzo della gara. Nel corso del match ci siamo smarriti, in queste situazioni dobbiamo avere la capacità di restare uniti e mantenere un certo tipo di atteggiamento fino alla fine. Settimana di lavoro? Credo che questa squadra abbia più meriti che demeriti nel complesso, i dieci punti non possono essere oscurati da una prestazione negativa che ci può stare in un percorso e quindi ai ragazzi vanno fatti i complimenti. Allo stesso tempo, va messa l'attenzione su una partita che non può farci allontanare tanto da quella che è stata la considerazione iniziale degli stessi calciatori. Delle due, l'una: non eravamo illusi prima, ma non bisogna essere amareggiati e delusi per una sconfitta.

Frascatore? Ha avuto un problema a metà settimana, è stato fuori un giorno. Ieri ha provato a lavorare, ma ha manifestato nuovamente lo stesso problema a calciare. Al 99% non sarà della gara. Almeno dall'inizio non ci sarà Santaniello, aspettiamo le ultime ore per portarlo in panchina. Viene da dieci giorni di recupero, due sedute differenziate: le condizioni non sono ottimali, ma si è reso disponbile perché ha manifestato non più dolore. Leonetti è rientrato ieri, vediamo cosa succederà nell'ultimo allenamento. Ardizzone? Mi piacerebbe menzionarlo, ma la situazione non cambia. Continua a restare fuori. Di Nunzio c'è. Taugourdeau? Sta salendo di condizione. Non posso dire se è pronto per un determinato minutaggio, ma è in crescita. Catanzaro? È una delle squadre candidate alla vittoria finale assieme a Crotone e Pescara. Il mio obiettivo non è guardare l'avversario, lo teniamo in considerazione ma noi faremo la nostra partita. C'è la possibilità di ritrovare una Turris diversa contro un avversario stimolante. L'attenzione è posta sulle cose che dobbiamo fare per provare a metterli in difficoltà".