Verso Turris-Monterosi: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Si torna in campo nell'infrasettimanale. Occasione importante per la Turris, chiamata a riscattarsi dopo il recente ko nel derby di Castellammare contro la Juve Stabia. I Corallini di Bruno Caneo, archiviato il buon periodo di risultati e prestazioni, sono usciti sconfitti dal confronto in esterna sul rettangolo verde del Romeo Menti. Un ko scottante e pesante da dimenticare quanto prima per rilanciarsi in classifica. E l'opportunità arriva tra le mura amiche, tre giorni più tardi, con l'appuntamento contro il Monterosi: allo Stadio Amerigo Liguori approda una squadra intenzionata a rifarsi per le due disfatte consecutive inanellate.

Il tecnico di Alghero recupera Ghislandi ma perde Loreto che ha riportato un trauma contusivo al calcagno del piede sinistro. Out Esempio, Lame, Longo, Tascone e Zampa. Terzetto difensivo che va verso la composizione: Sbraga, Di Nunzio e Varutti davanti a Perina, da valutare la posizione di Manzi dall'inizio. Franco e Bordo saranno i due in mediana, Ghislandi viaggia per la conferma a destra mentre persiste il ballottaggio tra Nunziante e Zanoni a sinistra. Incongita Giannone in avanti, il fantasista non è al meglio della condizione: Pavone spinge per una maglia da titolare nel tridente con Santaniello e Leonetti.

Identità ritrovata e volontà di rivalsa per gli ospiti di Leonardo Menichini. Il mister è pronto all'utilizzo del 3-5-2 come scacchiere di riferimento. Il pacchetto arretrato potrebbe essere formato da Rocchi, Piroli e Mbende. Adamo punta al ritorno dal primo minuto in mediana assieme a Basit e Franchini. Errico e Cancellieri dovrebbero essere gli interpreti sulle corsie, in attacco Artistico insidia la coppia Costantino-Ekuban.

Il fischio d'inizio dello Stadio Amerigo Liguori è fissato per le 21.00 di mercoledì 16 marzo. La partita sarà visibile in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C.

Turris (3-4-3): Perina, Sbraga, Di Nunzio, Varutti, Ghislandi, Franco, Bordo, Nunziante, Pavone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Manzi, Zanoni, Finardi, Iglio, Primicile, D'Oriano, Nocerino, Giannone. Allenatore: Bruno Caneo

Monterosi (3-5-2): Alia; Rocchi, Piroli, Mbende; Errico, Basit, Franchini, Adamo, Cancellieri; Costantino, Ekuban. A disposizione: Basile, Milani, Luciani, Parlati, Tonetto, Artistico, D’Antonio, Buglio, Caon. Allenatore: Leonardo Menichini