La Turris raccoglie solo un punto e non basta, con il Monterosi termina 0-0: discorso salvezza rimandato

La Turris non va oltre lo 0-0 con il Monterosi e spreca il match point salvezza. La squadra di Leonardo Menichini deve rimandare il discorso all’ultima giornata, con la sfida sul campo del retrocesso Brindisi. Si gioca subito su un’alta intensità e con tanti duelli in mezzo al campo, le due squadre pensano a non lasciare spazi. Per la prima potenziale chance bisogna attendere il 17’ con un tiro di Fantacci respinto da Scaccabarozzi. Due minuti dopo, nell’altra metà campo, Pugliese fa scattare Jallow che si invola verso la porta ma trova l’opposizione in uscita di Forte. Al 24’ Rossi sorprende Panelli e calcia, Marcone respinge. Al 32’ altra fiammata degli ospiti con Gori dal limite, la traiettoria si perde alta sopra la traversa. Poco altro nel finale di primo tempo, le due squadre rientrano negli spogliatoi con il risultato bloccato. In avvio di seconda frazione Mbende stacca sugli sviluppi di un angolo e di testa colpisce la traversa. Al 67’ Gori lascia i suoi in dieci dopo un intervento in ritardo su Casarini che costa il secondo giallo. Al 79’ Nicolao tenta la botta al volo su suggerimento di Scaccabarozzi, Forte riparte con un rinvio. Poco altro nel finale, Giannone ci prova al 90’ con una punizione che fa sfumare qualsiasi opportunità di vittoria.