La Turris prepara la sfida di Monopoli: diramata la lista dei convocati. Caneo: "Risposte positive dagli ultimi incontri"

Un appuntamento importante, ma non decisivo, sulla carta. L'asticella si alza e per la Turris di Bruno Caneo, reduce da due vittorie di spessore, c'è l'impegno Monopoli nel turno infrasettimanale. Entrambe a quota 39 punti e in seconda piazza, assieme all'Avellino, si affrontano nella prossima partita valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C. L'una potrebbe staccare l'altra in graduatoria e mantenere la scia della capolista Bari, ormai avanti di nove lunghezze sulle inseguitrici.

Alla vigilia della sfida, mister Caneo è intervenuto in conferenza stampa. Diversi gli argomenti trattati dal trainer biancorosso che si è soffermato ad analizzare la situazione infortunati e la permanenza dei big in rosa, malgrado i rumors di mercato. Così il mister corallino: "Il Monopoli si è rinforzato con alcuni profili di categoria, sarà uno scontro alla pari. Abbiamo preparato la partita come al solito cercando di studiare i punti di forza degli avversari. Dalle ultime partite sono arrivate risposte concrete, sono convinto che possiamo fare sempre meglio. Mercato? Il programma era non sfoltire il gruppo forte, Franco è pronto e ieri si è allenato con noi. Lui e Tascone sono importanti, sono contento della permanenza. Gruppo? Siamo tranquilli, le vicende del singolo vengono assorbite dal gruppo. Santaniello? Abbiamo adottato un protocollo diverso per garantire un recupero definitivo. Giannone? Ci sarà, ma non dal primo minuto. Darà una mano a gara in corso, in modo trale da mettere minuti nelle gambe in vista del futuro. Squalifica di Esempio? Varutti potrebbe giocare da braccetto".

Al termine della rifinitura odierna, Caneo ha diramato la lista dei convocati. Sono venti i calciatori a disposizione del tecnico per la trasferta sul campo del Monopoli. Rientra Zanoni che ha recuperato, out invece Santaniello. Restano indisponibili Finardi, Loreto, D'Oriano e Lame. Squalificato Esempio.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone.