Verso Turris-Messina: le dichiarazioni di Caneo, le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Un pareggio sul campo del Potenza, una sconfitta nel derby con l'Avellino. La Turris di Bruno Caneo è chiamata all'inversione di tendenza dopo le recenti due uscite. E allo Stadio Amerigo Liguori, nella sfida valida per il diciottesimo turno, i Corallini attendono il Messina di Ezio Capuano. I biancorossi devono reagire ai risultati tutt'altro che positivi degli ultimi tempi e riprendere la marcia per la parte alta della classifica. I giallorossi, reduci da un pareggio e da quattro sconfitte, vanno a caccia del bottino pieno per provare il sorpasso su Potenza e Fidelis Andria.

Il tecnico di Alghero, in conferenza stampa, ha fatto il punto: "La settimana è trascorsa in modo tranquillo, abbiamo lavorato con attenzione ed applicazione. I ragazzi si sono resi conto che, soprattutto nell’ultima partita, non siamo stati noi. Ne prendiamo atto e ripartiamo più forti di prima. Domani, quindi, la partita ci vedrà di nuovo protagonisti per quelle che sono le nostre speranze". Sul prossimo avversario, Caneo ha dichiarato: "Capuano lo conosciamo, sicuramente preparerà una gara difensiva. Li ho visti col Taranto hanno disputato una partita tosta. È una squadra che sa palleggiare bene, dovremo cercare di non farli palleggiare e sorprenderli con i nostri attaccanti che ritorneranno tutti e tre in condizione di giocare insieme". Sui singoli: "Santaniello sta bene, lo vedo con lo spirito giusto. Anche Leonetti e Giannone, nonostante une flessione, hanno lavorato bene. Ghislandi lo abbiamo testato ieri mattina e non è ancora nelle condizioni per giocare. Il rinnovo di Tascone è un segnale di continuità?".

Le probabili formazioni della gara

Rientri in casa Turris, Caneo recupera pezzi importanti in vista degli impegni futuri. Già contro il Messina, l'allenatore potrà contare su un'ampia scelta per quanto concerne i diversi reparti. Recupera Ghislandi che andrà in panchina, Finardi sarà il titolare della corsia destra. Lorenzini in difesa con Manzi ed Esempio, Franco e Tascone in mediana. Confermatissimo il reparto offensivo col solito tridente. Non convocati i soli Lame e Nunziante.

Capuano perde alcuni elementi, defezioni pesanti in vista della trasferta sul complicato rettangolo verde del Liguori. Non ci saranno Sarzi Puttini, Morelli, Goncalves e Vukusic. Stringono i denti Fazzi e Distefano, regolarmente arruolati tra i convocati. Si va verso la difesa a tre con Celic, Carillo e Mikulic davanti a Lewandowski. Rondinella e Simonetti sulle fasce, Konate e Fofana in mezzo al campo. Balde agirà alle spalle di Catania e Adorante.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Loreto, Zanoni, Di Nunzio, Bordo, Iglio, Palmucci, Ghislandi, D'Oriano, Pavone, Sartore, Longo. Allenatore: Caneo.

Messina (3-4-2-1): Lewandowski; Celic, Carillo, Mikulic; Rondinella, Konate, Fofana, Simonetti; Balde, Catania; Adorante. A disposizione: Fusco, Fantoni, Nicosia, Damian, Fazzi, Marginean, Busatto, Russo, Distefano. Allenatore: Capuano.

Dove guardare la sfida in tv

Il match tra Turris e Messina si giocherà domenica 12 dicembre alle ore 14.30. Il confronto del Liguori sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, al canale 255 dell’emittente satellitare, e sulla piattaforma di Eleven Sports.