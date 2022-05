Turris, il messaggio di Santaniello: "Dispiace per gli imprevisti, ma sono grato per le emozioni"

Si è conclusa la stagione sportiva della Turris. I ragazzi di Bruno Caneo, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Foggia, hanno salutato anzitempo la mini-competizione relativa agli spareggi. Al termine dell'annata la squadra si è riunita per il classico pranzo di fine campionato, la società ha indetto il rompete le righe. Tra i volti noti del percorso dei Corallini c'è quello dell'ex Avellino, Emanuele Santaniello. L'attaccante, falcidiato da qualche infortunio di troppo, ha contribuito alla causa biancorossa con prestazioni di livello e gol pesanti.

Tramite i social, il centravanti ha rivolto un pensiero: “Quest’anno è stato un viaggio pazzesco. Il tragitto si è rivelato per me un po’ tortuoso ma grazie anche ai miei compagni, ho sempre avuto la forza e la grinta di rialzarmi. Ci hanno etichettato come “sorpresa” poi come “certezza” e poi di nuovo come “oggetto misterioso”. In realtà l’unica cosa che siamo sempre stati è SQUADRA. Gruppo, famiglia. Si chiude così la stagione, con un buon rendimento personale (11 reti) ma soprattutto con la ricchezza di una nuova e indimenticabile esperienza. Da un lato mi dispiace degli imprevisti che mi hanno costretto a stare fuori ma sono immensamente grato per tutte le emozioni che ho vissuto. Ringrazio i miei compagni di avventura, lo staff tecnico, tutta la Dirigenza della Turris, chi ha sempre creduto in me, il mio procuratore e la mia famiglia con in primis mia moglie. Ci rivediamo presto”.