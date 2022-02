Turris, un rientro e sei assenze in vista della trasferta di Latina. Mister Caneo: "Ci siamo allenati bene, sappiamo cosa vogliamo"

Serie C Girone C

Due sconfitte consecutive e una leggera discesa in classifica. Per la Turris di Bruno Caneo non sono state settimane entusiasmanti sul piano dei risultati. Prima il ko dell'infrasettimanale al Veneziani contro il Monopoli, poi la disfatta interna al Liguori col Catania. E, di conseguenza, i Corallini hanno perso il contatto con la seconda posizione, attualmente nelle mani della Virtus Francavilla e distante quattro lunghezze. I biancorossi, dunque, vanno a caccia del riscatto nella gara in esterna sul campo del Latina.

Il tecnico di Alghero, intervenuto ai microfoni del club, ha così commentato la sfida in programma: "La squadra si è allenata bene e ancora meglio dopo le ultime due battute d’arresto. Il gruppo è compatto, sa quello che vuole ed ha anche la giusta lucidità per comprendere le difficoltà di certi momenti della stagione. Dispiace per le ultime defezioni, in particolare per l’infortunio di Esempio, proprio mentre stiamo gradualmente recuperando la piena efficienza tecnica e fisica di alcune individualità che ci permettono indubbiamente di giocare con maggiore qualità. Al contempo, però, conto tanto sul contributo delle alternative che abbiamo in rosa, unito alla forza del collettivo ed alla mentalità acquisita. La gara col Catania testimonia che si aspetta oramai al varco la Turris per batterla, ma ciò è figlio della considerazione che ci siamo meritati sul campo".

Sono venti i calciatori a disposizione di Caneo per la gara del Francioni. Altra perdita pesante per il mister che dovrà fare a meno di Esempio dopo le assenze di Varutti e dello squalificato Tascone. Il difensore, nell'ultima seduta d'allenamento, ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore con gli esami strumentali. Out anche D'Oriano, Lame e Zanoni, quest'ultimo per lieve indisposizione. Finardi, invece, ritorna tra i convocati. Di seguito, l'elenco degli uomini arruolati per il confronto in terra laziale:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Loreto, Manzi, Sbraga.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Zampa.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.