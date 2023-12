La Turris risponde al Latina, altro pari per i corallini. De Felice riprende Riccardi

Terzo pareggio consecutivo per la Turris. Il gruppo di Bruno Caneo, dopo le sfide con Audace Cerignola ed Avellino, raccoglie un altro punto: acciuffato il Latina allo stadio Liguori.

Pronti, via e subito una chance per i padroni di casa al 4’ con una conclusione di Giannone, Cardinali si fa trovare pronto e devia in angolo. Meglio i corallini in apertura di gara: al 16’ Nocerino recupera la sfera e calcia, la retroguardia ospite chiude. Passano cinque giri di lancette e arriva il primo tiro anche per i nerazzurri con Riccardi, Fasolino neutralizza. Al 26’ si sblocca il risultato, è la squadra di Di Donato a stappare il match con il suo numero dieci. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, il Latina sorprende la Turris in contropiede e Riccardi ringrazia Del Sole: Fasolino battuto e 0-1 al Liguori. L’autore del gol prova a colpire anche nel finale di frazione, nel recupero poi doppia opportunità per i ragazzi di Caneo. Cardinali si oppone a Scaccabarozzi con un gran riflesso, Franco manda fuori dalla distanza. Il primo tempo va in archivio con una ghiotta occasione per Ercolano, Fasolino disinnesca.

La ripresa si apre con un destro dal limite di Perseu dopo un passaggio di Del Sole, la mira del centrocampista è imprecisa. Al 51’ De Felice raccoglie la verticalizzazione di Giannone, vince il duello con De Santis e pareggia i conti: 1-1. Al 58’ errore in disimpegno per la formazione biancorossa, scatta la ripartenza del Latina con Mastroianni che non indirizza verso la porta dall’interno dell’area. Al 63’ la Turris tenta di rendersi pericolosa con una punizione di Giannone, terminata di poco a lato. Nelle fasi conclusive dell’incontro si abbassa l’intensità, ma la truppa di Di Donato sfiora il nuovo vantaggio: Jallow calcia a botta sicura ed Esempio salva sulla linea, sul prosieguo Fella manda fuori. Non accade altro al Liguori, il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Esempio, Maestrelli; Cum (73’ Rizzo), Franco, Scaccabarozzi (79’ Pugliese), Burgio; Giannone (73’ Pavone), De Felice (79’ Guida), Nocerino (56’ Maniero). A disp.: Guadagno, Pagno, Miceli, Matera, Onda. All.: Caneo

Latina (3-4-3): Cardinali; De Santis, Cortinovis, Rocchi; Ercolano, Serbouti, Perseu (55’ Jallow), Paganini; Riccardi, Del Sole (87’ Fabrizi), Mastroianni (68’ Fella). A disp.: Vona, Bertini, Marino, Gallo, Crecco, Polletta, Di Renzo. All.: Di Donato

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento

Marcatori: 26’ Riccardi (L), 51’ De Felice (T)

Ammoniti: Esempio, Pugliese (T), Perseu, Paganini (L)