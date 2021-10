Turris-Juve Stabia e Puteolana-Savoia, identico destino per i tifosi ospiti: negate le trasferte ai residenti di Castellammare e Torre Annunziata

Juve Stabia e Savoia, un destino simile per quanto concerne il weekend delle tifoserie. Le due formazioni, attese da due derby di spicco nei prossimi turni di campionato in programma, avranno un fattore in comune: l'assenza del pubblico amico sugli spalti. Le Vespe di Stefano Sottili, impegnate sull'ostico rettangolo verde dell'Amerigo Liguori di Torre del Greco, affronteranno la Turris senza il tifo gialloblé sulle gradinate. Discorso analogo per i biancoscudati di Roberto Carannante che non potranno contare sull'aiuto esterno per la delicata partita sul campo della Puteolana.

È questa la decisione presa dalla Prefettura di Napoli che, attraverso un comunicato stampa, ha negato la vendita dei biglietti per i residenti di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata: