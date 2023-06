Turris, iscrizione completata. Colantonio: "Quarto anno consecutivo in Lega Pro, sarà un campionato difficile"

La Turris c'è, completata l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Con un comunicato ufficiale, la società corallina ha annunciato di aver presentato tutto il necessario per partecipare alla futura competizione di Lega Pro. Come previsto dai termini federali, è stata consegnata l'intera documentazione, nella fattispecie la domanda di ammissione e la relativa fideiussione.

Il presidente Antonio Colantonio ha commentato: "Come avevo avuto modo di preannunciare qualche settimana fa abbiamo provveduto ad ottemperare tutti i passaggi affinché il club partecipasse al suo quarto campionato consecutivo di Lega Pro. Non è stato un momento facile, probabilmente si è trattato del momento più difficile della mia gestione pluriennale della Turris. Ci tengo a ringraziare davvero tutti coloro che mi sono stati vicino in questi frangenti molto delicati per il futuro del calcio professionistico a Torre del Greco. In primis voglio menzionare mio fratello Giuseppe Colantonio, Founder e Ceo della Colma S.r.l, per il supporto che ha saputo darmi sotto tutti i punti di vista. Non posso poi che dire grazie all'istituto bancario "Banca di Credito Popolare" di Torre del Greco così come al primo cittadino Luigi Mennella il quale, fin da subito, ha dimostrato la sua vicinanza alla Turris. Questo club è formato da persone e professionisti davvero attaccati a questi colori. A tal proposito devo ricordare lo straordinario lavoro svolto dal segretario Giuseppe Panariello, e non solo in questo momento particolare, nonché tutti i componenti dell’organigramma societario. In particolare le persone che hanno gestito la nostra scuola calcio le quali, dalla prossima stagione, faranno parte in modo ancora più significativo della società".

Poi il messaggio in vista del prossimo campionato, definito come una B2 per la presenza di altri gloriosi club: "Adesso sono consapevole che ci aspetterà un campionato ancora più difficile di quelli disputati recentemente. Il nostro girone è stato ribattezzato come una sorta di B2 per il blasone delle squadre che lo compongono. Da parte mia ci sarà la massima vicinanza al popolo corallino con l’auspicio di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggeremo".