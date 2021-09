Turris, il mercato non si ferma: in arrivo l'attaccante Sartore

Ultime formalità e dettagli da limare per il passaggio dell'attaccante alla corte di Bruno Caneo. Trattativa in dirittura d'arrivo per l'ex Bisceglie che prenderà il posto del partente Luca Pandolfi. Atteso l'annuncio in giornata

La sessione estiva di calciomercato ha chiuso i battenti, le squadre delle categorie professionistiche hanno lavorato per potenziare i rispettivi organici. La Turris, dopo il via vai di calciatori durante la campagna trasferimenti, ha salutato anche Luca Pandolfi nelle battute conclusive e a pochi minuti dal gong. Il centravanti partenopeo, rientrato dall'esperienza negativa col Brescia, ha deciso di lasciare Torre del Greco per trasferirsi in forza al Cosenza. La Serie B lo ospiterà ancora, nonostante la parentesi lombarda tutt'altro che felice. Eppure i calabresi hanno optato per le qualità del calciatore, rivelatosi un bomber della terza serie.

Operazione riscatto per Pandolfi, il centravanti avrà l'occasione per imporsi in una piazza storica e su un campo prestigioso. La Turris, nelle ultime settimane, si è cautelata e ha lavorato in maniera silenziosa al sostituto. Il presidente Antonio Colantonio e la dirigenza si sono messi sulle tracce di un profilo utile alla causa e al tecnico. Il nome estratto dal cilindro è quello di Francisco Sartore, classe 1995 e originario del Brasile. Il ventiseienne, nato a Santos e da un decennio in Italia, è reduce dall'avventura con la maglia del Bisceglie.

La retrocessione dei pugliesi tra i dilettanti ha spalancato le porte della Serie C a tutti quei giocatori rimasti svincolati. E per l'ala sinistra carioca, abile altresì sul versante opposto e nel ruolo di prima punta, si è fatto avanti il club corallino. I biancorossi hanno insistito e sono pronti a chiudere la trattativa. L'accordo di massima con l'agente del brasiliano è stato raggiunto, ci sono da limare gli ultimi dettagli prima della firma sul contratto. Ufficialità attesa in giornata, con Sartore già in Campania e prossimo a vestire la casacca della Turris.