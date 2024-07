Turris, Giugliano e Sorrento si preparano alla nuova Serie C: ecco il calendario

Nuova stagione al via, manca sempre meno al campionato di Lega Pro 2024/25. Con la promozione della Juve Stabia in Serie B, saranno tre le squadre della provincia di Napoli ad affrontare il prossimo Girone C di Serie C. Il Giugliano, che ha confermato Valerio Bertotto in panchina, partirà dalle sue certezze e dalla novità Domenico Fracchiolla, neo direttore sportivo dei gialloblù, presentato ad inizio giugno. Radicali cambiamenti invece in casa Turris: dopo la separazione dallo storico presidente Antonio Colantonio, i corallini saranno guidati dall’imprenditore Ettore Capriola. Il direttore tecnico sarà Riccardo Napolitano, il trainer invece Mirko Conte. Entrambi interverranno in conferenza stampa nelle prossime ore. Porte girevoli anche per il Sorrento: terminata l’era di Vincenzo Maiuri, sarà Enrico Barilari a gestire la prima squadra rossonera.

Questa mattina sono stati svelati i calendari del nuovo campionato. Questi i percorsi per le tre squadre napoletane: i tigrotti apriranno con il Taranto in casa, i costieri sfideranno il Catania all'esordio e a Torre del Greco arriverà il Monopoli. La prima giornata si giocherà il 25 agosto. Di seguito, tutti gli incontri.

1^ giornata (andata 25 agosto 2024-ritorno 22 dicembre 2024): Giugliano-Taranto, Sorrento-Catania, Turris-Monopoli

2^ giornata (andata 1 settembre 2024-ritorno 5 gennaio 2025): Avellino-Giugliano, Monopoli-Sorrento, Potenza-Turris

3^ giornata (andata 8 settembre 2024-ritorno 12 gennaio 2025): Giugliano-Cavese, Sorrento-Altamura, Turris-Latina

4^ giornata (andata 15 settembre 2024-ritorno 19 gennaio 2025): Cerignola-Giugliano, Casertana-Turris, Potenza-Sorrento

5^ giornata (andata 22 settembre 2024-ritorno 26 gennaio 2025): Giugliano-Catania, Sorrento-Turris

6^ giornata (andata 25 settembre 2024-ritorno 2 febbraio 2025): Foggia-Giugliano, Crotone-Sorrento, Turris-Avellino

7^ giornata (andata 29 settembre 2024-ritorno 9 febbraio 2025): Giugliano-Altamura, Taranto-Sorrento, Trapani-Turris

8^ giornata (andata 6 ottobre 2024-ritorno 15 febbraio 2025): Latina-Giugliano, Sorrento-Trapani, Turris-Cerignola

9^ giornata (andata 13 ottobre 2024-ritorno 23 febbraio 2025): Cavese-Turris, Cerignola-Sorrento, Giugliano-Juventus NG

10^ giornata (andata 20 ottobre 2024-ritorno 2 marzo 2025): Sorrento-Benevento, Turris-Giugliano

11^ giornata (andata 27 ottobre 2024-ritorno 9 marzo 2025): Giugliano-Crotone, Sorrento-Foggia, Taranto-Turris

12^ giornata (andata 30 ottobre 2024-ritorno 12 marzo 2025): Picerno-Giugliano, Juventus NG-Sorrento, Turris-Catania

13^ giornata (andata 3 novembre 2024-ritorno 16 marzo 2025): Benevento-Turris, Giugliano-Trapani, Sorrento-Casertana

14^ giornata (andata 10 novembre 2024-ritorno 23 marzo 2025): Messina-Giugliano, Latina-Sorrento, Turris-Altamura

15^ giornata (andata 17 novembre 2024-ritorno 30 marzo 2025): Juventus NG-Turris, Sorrento-Picerno, Giugliano-Potenza

16^ giornata (andata 24 novembre 2024-ritorno 6 aprile 2025): Casertana-Giugliano, Messina-Sorrento, Turris-Foggia

17^ giornata (andata 1 dicembre 2024-ritorno 13 aprile 2025): Sorrento-Giugliano, Turris-Messina

18^ giornata (andata 8 dicembre 2024-ritorno 19 aprile 2025): Avellino-Sorrento, Giugliano-Monopoli, Picerno-Turris

19^ giornata (andata 15 dicembre 2024-ritorno 27 aprile 2025): Benevento-Giugliano, Sorrento-Cavese, Turris-Crotone