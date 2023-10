Attesa per il derby, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in quattro comuni del napoletano

Nuovo derby in Serie C, una gara di marca napoletana. Domenica pomeriggio la Turris di Bruno Caneo attende il Giugliano di Valerio Bertotto allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco per l’undicesima giornata del Girone C di Lega Pro. Dopo la riunione del GOS e delle autorità preposte, è arrivata la comunicazione in merito alla tifoseria ospite. È stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Mugnano di Napoli e Melito di Napoli. I non residenti nei quattro comuni sopracitati, potranno acquistare il tagliando del settore ospiti attraverso il circuito online Etes Ticketing , oppure presso il punto vendita autorizzato, come indicato dalla società di casa. Il costo del biglietto per il Settore Ospiti è di 8€ più diritti di prevendita. Quest’ultima cesserà alle ore 19 di sabato 28 ottobre.