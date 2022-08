Turris e Gelbison pareggiano nell'amichevole del Liguori. Il Vastogirardi ferma il Giugliano

Un altro test utile per il Giugliano e per la Turris. Le due squadre, attese dal prossimo campionato di Lega Pro, sono scese in campo per affrontare i rispettivi allenamenti congiunti. Il gruppo di Raffaele Di Napoli ha affrontato il Vastogirardi, mentre la compagine biancorossa di Max Canzi si è misurata con la Gelbison (anticipando quello che è uno dei diversi derby campani nel Girone C di Serie C).

Tigrotti rallentati e bloccati sul pareggio allo Stadio Di Tella. Il testa a testa, nel corso del primo tempo, è stato equilibrato: reti di Ceparano e Antogiovanni per il risultato di 1-1. Ripresa molto più divertente e con ulteriori quattro gol a referto. Al 57' Piovaccari insacca con una giocata personale, Modesti risponde al 65' per il nuovo pari. Lorusso, al 78', approfitta di una ribattuta su calcio di rigore e fissa il 3-2. Nel finale, una leggerezza difensiva consente a Gladestony di stabilire il 3-3 definitivo.

Allo Stadio Liguori matura ancora un pareggio. Dopo il botta e risposta tra Frascatore per i padroni di casa e Uliano per gli ospiti, ci pensa Giannone - con una magistrale punizione - a mandare le squadre a riposo sul punteggio di 2-1. Nel secondo tempo ci pensa il nuovo arrivato Marong a trovare il 2-2. Termina così l'allenamento congiunto tra i Corallini e i rossoblù nell'impianto di Torre del Greco.