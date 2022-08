Turris, Frascatore si presenta: "Mi sono sentito importante, questo mi ha spinto ad accettare"

Il successo interno, seppur di misura, contro il Napoli Primavera ha fornito ottime indicazioni a mister Max Canzi. La Turris prosegue nel lavoro di preparazione e, nelle ultime ore, ha battuto la formazione azzurra all'Amerigo Liguori nella prima amichevole davanti al pubblico di casa. Una rete di Longo ad avvio gara, con una trasformazione di un calcio di rigore, ha deciso i novanta minuti. Al triplice fischio c'è stata la presentazione di Paolo Frascatore, nuovo difensore acquistato dai Corallini:

"Ho deciso di arrivare a Torre del Greco perché la Turris mi ha sempre fatto sentire una prima scelta. Questo è il motivo che mi ha spinto ad accettare e mi ha avvicinato di più rispetto alle altre richieste arrivate. Non c'è un ruolo definito, ogni anno ricopro un po' tutto: da braccetto, da quarto e quinto di centrocampo. A Pescara sono partito come braccetto, poi sono passato a esterno in un centrocampo a cinque e infine ho concluso da quarto. In questa fase della carriera il ruolo di braccetto lo sento molto mio, perché viene interpretato diversamente rispetto a qualche anno fa quando era un po’ più difensivo. Obiettivi? A livello personale vorrei sentirmi importante perché so cosa posso dare. A livello di squadra, invece, raggiungere gli obiettivi che anche la società si è prefissata. Negli ultimi anno ho lottato per il vertice, vorrei continuare a farlo. In Serie C è molto importante il gruppo e la mentalità: qui c'è una buona base. Sono contento di far parte di questo progetto, ci sono tutti i presupposti per crescere insieme".