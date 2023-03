Turris, Fontana: "C'è sempre meno margine d'errore, col Messina servirà pazienza ma non sarà gara decisiva"

Serie C Girone C

Punti salvezza in palio allo Stadio Liguori, la Turris ospita una diretta concorrente per la permanenza in categoria. In Campania approda il Messina, squadra rinforzata dal mercato di gennaio e decisa a raccogliere il bottino. I Corallini, che dovranno fare a meno dell’incisività di Vito Leonetti, sono pronti a far valere il fattore interno. Mister Gaetano Fontana ha così presentato il match:

“Le sensazioni per la partita di domani sono sempre le solite. Sappiamo che l’imbuto si sta stringendo sempre di più, ci sono meno possibilità di poter rimediare agli errori perché ormai mancano pochissime giornate. Abbiamo la consapevolezza di chi sta lavorando nel tentativo di superare qualsiasi difficoltà. La partita di domani sarà difficile, dura, contro una diretta concorrente che nell’ultimo periodo ha fatto molto bene con l’arrivo del nuovo allenatore. Sarà una gara spigolosa, servirà pazienza: questi impegni si giocano sul filo del rasoio a livello di emotività. Sarà necessaria la calma e la serenità perché queste partite possono risolversi anche nel finale, come dimostrato nel recente passato. Bisogna avere molta pazienza e credere nel lavoro che stiamo facendo. Ci siamo regalati questa speranza di poter uscire dalla zona dei playout, dobbiamo alimentarla fino alla fine. Ci aspettano tutte partite delicate, partiamo col Messina: sarà delicata, ma non credo decisiva. Può capitare ancora di tutto, cerchiamo di sfruttare l’occasione di giocare in casa. Ci mancherà qualche elemento, Leonetti su tutti: ha subito quest’infortunio contro il Pescara, la caduta è stata particolare e l’aver impattato con il pallone non l’ha aiutato. Si è creato un movimento strano e ha subito questo problema muscolare. Dispiace perché ci tiene tantissimo a dare una mano, ora deve stare sereno, cercare di recuperare il prima possibile e al meglio. Ha ancora tantissimo da dare. Speriamo di averlo al più presto, è un elemento che sposta gli equilibri in questa categoria. Sapremo rimpiazzarlo, conta la forza del gruppo”.