Turris, Fontana: "Ercolano non si muove, molto validi Franco e Maldonado. Recupero di Santaniello? Valutiamo nelle prossime ore"

Giornata di conferenza stampa in casa Turris. Dopo il pareggio contro la Juve Stabia, mister Gaetano Fontana parla a poche ore dal fischio d’inizio della partita contro il Taranto. Diversi i temi trattati dall’allenatore corallino che si è soffermato sulla condizione della squadra, sul recupero dei singoli e sul discorso mercato. Queste le sue parole:

“Non posso dare un giudizio su ciò che ha vissuto la squadra prima del mio arrivo. La società ha pensato a questo cambio perché evidentemente il trend non era in linea con i programmi, stiamo cercando di lavorare su questo. Per me ci sono dei valori importanti e indiscutibili, la carriera parla per questi calciatori, ma non basta. Ci vuole altro e non solo le qualità tecniche, i ragazzi si sono messi a disposizione su un’altra idea di calcio e su un nuovo atteggiamento tattico. Non è colpa solo degli allenatori, tante cose non sono andate per il verso giusto e serve qualcosa in più da parte di tutti. Contro la Juve Stabia sono arrivate buone risposte, abbiamo tenuto bene il campo. Affrontare le gare in un determinato modo paga. Potevamo raccogliere di più, ma questo non vuol dire nulla ad oggi. Mi interessa che la squadra continui a lavorare così per rinforzare determinati argomenti che stiamo trattando, in ogni partita bisogna mettere qualcosa in più”.

Proseguire sul 4-3-3? “Parlare di moduli è riduttivo, ci sono delle strutture con determinate funzioni per i ragazzi. Le partite non hanno uno schema fisso, ma sono dinamiche: dobbiamo saper leggere le circostanze di gioco, rapportarci con l’altezza della sfera e dell’avversario. Sono situazioni che stiamo cercando di inserire, i ragazzi hanno risposto bene. Possiamo e dobbiamo migliorare, questo avverrà col lavoro e col tempo. Stiamo cercando di recuperare qualche pedina, ma questa settimana non è stato possibile. Anzi perdiamo qualcuno per squalifica, ma questo non vuol dire nulla. Come la scorsa settimana, chi andrà in campo darà il massimo e si metterà nelle condizioni di interpretare la funzione assegnata, c’è bisogno di elasticità. Santaniello? Ci sarà un consulto, spero di poter portarlo con noi. Sono valutazioni dell’ultimo momento, sta recuperando bene. Dalla prossima settimana dovrei averlo a disposizione completamente”.

Sul Taranto, Fontana afferma: “Giocare contro queste squadre è sempre difficoltoso, non mollano un centimetro e non lasciano spazi. Dobbiamo superare il muro a tutti i costi, saper leggere ciò che il campo ci dice e avere la forza di riuscire a creare gli spazi necessari, utili per noi per cercare di portare più gente possibile in area di rigore. La partita sarà combattuta dal punto di vista agonistico, dobbiamo lottare per migliorare la classifica”.

Maldonado e Franco assieme? “Sono due giocatori che offrono soluzioni diverse, non possiamo parlare adesso di questa situazione perché mi manca Franco. Verificheremo dove possono giocare e come possono coesistere, stiamo parlando di due calciatori molto validi. Non credo ci siano problemi a poter coesistere, lavoreremo e faremo degli esperimenti durante le sedute d’allenamento. Studio per conoscere meglio le caratteristiche di tutti. Ercolano sul mercato? È un discorso che non esiste, sta qua e deve pensare esclusivamente alla Turris. Non esiste un problema Ercolano. Sono stato chiaro con lui, da qui non si muove. Manzi? Stesso discorso di Santaniello. Entrambi si stanno avvicinando al pieno recupero”.