Turris, Fontana: "Manzi e non solo: ricevute tante richieste di mercato. Indisponibili? Tre calciatori in recupero"

La Turris si prepara al prossimo impegno di campionato, domani ci sarà il confronto col Picerno. La squadra corallina, dopo le risposte convincenti dall’arrivo di Gaetano Fontana in panchina, va alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica. Il tecnico biancorosso, alla vigilia della partita, ha risposto alle domande della stampa. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club:

“Ci aspetta una partita difficile non solo perché i risultati dicono che affrontiamo un avversario in uno stato di forma ottimale, ma anche perché questi risultati arrivano dalla grande organizzazione che hanno. Il Picerno ha qualità, gioca a calcio, ha degli ottimi principi. Il merito è del suo allenatore il quale è riuscito a mettere dentro questo lavoro. Sono belli da vedere. Ovviamente li rispettiamo perché è una delle migliori squadre che ho avuto modo di vedere in questo momento. Noi siamo ancora work in progress, la situazione la conoscete tutti. Questo però non vuol dire che ci esimeremo da quelli che sono i nostri compiti. Di fronte, come detto, avremo un avversario molto organizzato ma noi faremo la nostra partita perché abbiamo il sacrosanto bisogno di uscire da una situazione complicata in attesa di essere maggiormente competitivi in dei ruoli dove qualcuno gioca da adattato. Oltre agli assenti noti, si sono aggiunti altri tre calciatori che hanno avuto l’influenza e non hanno lavorato. Sappiamo che sono situazioni che capitano, lavoriamo con quello che c’è e con quello proveremo a dare sempre il massimo”.

Sulle voci relative al futuro di Manzi: “Non solo Manzi è al centro di voci di mercato. Ho il direttore che mi chiama ogni giorno e mi dice che tutti i nostri calciatori ricevono richieste e questo vuol dire tanto perché significa che sono apprezzati e hanno mercato. Tra questi c’è anche Manzi, ovviamente. Fino a quando sono qui, sono calciatori della Turris e stipendiati da questa società. Hanno il sacrosanto diritto e dovere di fare tutto quello che devono fare perché appartengono a questo club. Nel momento in cui ci sarà un trasferimento penseranno ad altro ma fino a quando sono qui non voglio, nella maniera più assoluta, siano distratti o con la testa altrove. Se mi accorgo di questo, non faranno parte della gara. Se invece dovesse accadere nel bel mezzo della gara che non hanno la giusta partecipazione andranno fuori per quanto mi riguarda”.

Sulle condizioni di Santaniello, Leonetti e Giannone: “Questi calciatori menzionati si stanno avvicinando sensibilmente al pieno recupero. Li ho avuti negli ultimi due giorni, chiaramente non possono essere della partita a pieno regime. Sono ragazzi che mancano dal campo da diverso tempo, ragion per cui bisogna centellinare bene il loro minutaggio qualora dovessimo averne bisogno. Dalla prossima settimana lavoreranno a pieno ritmo con me. Ad oggi siamo purtroppo siamo ancora corti perché questi calciatori sono appena rientrati. Non bisogna farsi prendere in questi casi dalla fretta altrimenti rischieremmo di fare qualche danno”.

Infine, sul centrocampo: “Chi giocherà saprà fare il suo compito che sia Franco, Maldonado o Taugourdeau. Sono calciatori che posso impiegare in qualsiasi momento e gestire anche le loro posizioni perchè hanno un’intelligenza calcistica che mi permette di sfruttarli insieme ed in ruoli diversi. Per cui chi verrà impiegato saprà cosa fare”.