Turris-Foggia senza pubblico, arriva il provvedimento del Prefetto

Non ci saranno spettatori sugli spalti dello Stadio Liguori domenica 11 febbraio. Il Prefetto di Napoli, nella mattinata odierna, ha disposto la chiusura dell'impianto al pubblico per la gara Turris-Foggia, valida per il campionato nazionale di serie C. Il provvedimento è stato emesso su analogo parere della Questura, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del 1° febbraio scorso, ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in gravi incidenti, da ultimo in occasione della gara d’andata del corrente campionato tenutasi a Foggia lo scorso 1° Ottobre 2023.