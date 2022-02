Verso Turris-Foggia: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Recupero della terza giornata di ritorno per il Girone C di Serie C. Lo Stadio Amerigo Liguori si prepara per accogliere un nuovo impegno casalingo della Turris di Bruno Caneo. Reduce da cinque sconfitte consecutive e dal pokerissimo rimediato sul rettangolo verde del Palermo, la formazione biancorossa è chiamata al riscatto interno. Nell'impianto di Torre del Greco va in scena il confronto col Foggia di Zdenek Zeman, avversario che ha approfittato del momento di flessione dei campani e ha attuato l'aggancio in classifica.

Calo fisiologico per i Corallini che, nel corso delle ultime uscite, hanno dovuto fare a meno di diversi elementi di spessore. L'emergenza in attacco, le assenze in difesa e gli infortuni. Alla situazione tutt'altro che semplice si sono aggiunte la sfortuna e le numerose squalifiche. Da segnalare, infatti, altresì la stangata per Salvatore Longo, fermato dal Giudice Sportivo per cinque turni. Periodo opposto per i pugliesi: filotto di risultati utili per i rossoneri che, archiviata la sconfitta di Potenza, hanno conquistato otto punti nelle recenti quattro partite disputate. Pareggi con Fidelis Andria e Messina, successi con Palermo e Monopoli.

Mister Caneo ritrova Di Nunzio che andrà subito a prendersi il posto nel pacchetto arretrato, si ferma Finardi che va a riempire l'infermeria. Si rivede Lame tra i convocati dopo l'avversa annata. Confermati Perina, Sbraga e Loreto nel blocco difensivo. C'è Tascone con Franco in mediana, Ghislandi verso la titolarità a destra mentre Nunziante punta alla casacca dal primo minuto sulla sinistra. In attacco, il tecnico di Alghero potrebbe affidarsi al tridente classico che ha costruito le fortune del girone d'andata.

Zeman sorride per il rientro di Rocca, non mancano le assenze nel gruppo-squadra. Solito 4-3-3 per il trainer boemo che si affida a Nicolao, Sciacca, Di Pasquale e Rizzo in retroguardia a difendere la porta di Dalmasso. Il ritrovato Rocca mira immediatamente alla chance dall'inizio. A completare la mediana due maglie disponibili per tre elementi: Petermann, Garofalo e Di Paolantonio. Il primo è in vantaggio, in ballottaggio i colleghi. Turchetta scalda i motori in avanti, dubbio Curcio-Merola sull'altra catena. Ok Ferrante nel ruolo di prima punta.

Il fischio d'inizio di Turris-Foggia, in programma alle ore 21.00 di martedì 22 febbraio, sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti tv della Serie C.

Turris (3-4-3): Perina; Di Nunzio, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Franco, Tascone, Nunziante; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Lame, Zanoni, Zampa, Varutti, Bordo, Iglio, D'Oriano, Pavone, Nocerino. Allenatore: Bruno Caneo

Foggia (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, Rocca; Turchetta, Ferrante, Curcio. A disposizione: Illuzzi, Girasole, Buschiazzo, Gallo, Rizzo Pinna, Di Paolantonio, Maselli, Vitali, Merola. Allenatore: Zdenek Zeman