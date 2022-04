Turris, definito l'orario della sfida contro il Foggia: le ultime

Sguardo rivolto al playoff col Foggia. Per la Turris arrivano indicazioni in vista dello spareggio dello Stadio Zaccheria. Dopo il successo contro la Paganese nel derby, i biancorossi ripartiranno dalla Puglia per scrivere un capitolo importante della storia del club. Come annunciato dalla società, è stato definito l'orario della sfida: "A seguito delle interlocuzioni avute in giornata con Lega Pro e Calcio Foggia 1920 al fine di perfezionare l’organizzazione del primo turno playoff, è stato definito che la gara secca tra Foggia e Turris, in programma allo stadio “Pino Zaccheria” domenica 1 maggio, avrà inizio alle ore 17,30. Si ricorda che, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno playoff del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season. Sulla base delle determinazioni che saranno adottate in sede di G.O.S., in programma nella mattinata di giovedì 28 aprile, seguiranno indicazioni circa i biglietti a disposizione della tifoseria ospite".