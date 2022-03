Verso Turris-Fidelis Andria: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Il posticipo di giornata chiude il trentesimo turno del Girone C di Serie C. La Turris di Bruno Caneo attende la Fidelis Andria di Vito Di Bari allo Stadio Amerigo Liguori. Percorsi opposti e situazione di classifica diversa per le due formazioni: i biancorossi sono in corsa per una posizione privilegiata in zona playoff e puntano al miglior piazzamento, i pugliesi hanno intenzione di raccogliere lunghezze utili per quanto concerne la bagarre salvezza. I Corallini, dopo aver messo alle spalle il momento di difficoltà, sono in crescita nelle prestazioni. Alla buona prova offerta contro il Foggia nella recente partita casalinga è seguita la convincente - seppur per un tempo solo - performance in quel di Campobasso. Lenta risalita altresì per i biancazzurri, reduci dall'hurrà ottenuto sul Taranto nel match dello scorso weekend.

Pochi dubbi riguardanti l'undici di partenza per mister Caneo. Non ci saranno gli indisponibili Esempio, Sbraga e Varutti. Squalificato Longo, mentre recuperano Finardi e Bordo. Il trainer di Alghero potrebbe affidarsi a Di Nunzio nel terzetto arretrato con Manzi da braccetto destro e Loreto a sinistra. Franco e Tascone sono inamovibili in mediana, Ghislandi viaggia verso la conferma dal primo minuto. Ballottaggio tra Nunziante e Zanoni sulla catena mancina, il tridente offensivo non sarà modificato. La squadra di Di Bari torna in campo a distanza di quattro giorni dalla sconfitta rimediata contro il Sudtirol in Coppa Italia. Il tecnico dei pugliesi potrebbe affidarsi al gruppo che ha vinto il derby. Rientra Legittimo, out Tulli e Benvenga. Ciotti e Nunzella sono favoriti su Monterisi e Carullo. Ok Casoli e Gaeta, Bubas e Di Piazza guideranno l'attacco.

Il calcio d’inizio di Turris-Fidelis Andria è fissato alle ore 17.30 di domenica 6 marzo, la partita si giocherà allo Stadio Amerigo Liguori. Il confronto sarà visibile in diretta su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C.

Turris (3-4-3): Perina, Manzi, Di Nunzio, Loreto, Ghislandi, Franco, Tascone, Zanoni, Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Lame, Bordo, Finardi, Iglio, Nunziante, Primicile, Zampa, D'Oriano, Nocerino, Pavone. Allenatore: Caneo

Fidelis Andria (4-4-2): Saracco; Ciotti, Alcibiade, Riggio, Nunzella; Gaeta, Bonavolontà, Risolo, Casoli; Bubas, Di Piazza. A disposizione: Donini, Vandelli, De Marino, Legittimo, Monterisi, Carullo, Urso, Bolognese, Ortisi, Bortoletti, Leonetti, Messina, Sorrentino. Allenatore: Di Bari