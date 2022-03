La Turris prepara la sfida alla Fidelis Andria: il borsino al termine della seduta mattutina

Serie C Girone C

Il successo interrotto sul campo del Campobasso, la mancata disputa del secondo tempo allo Stadio Nuovo Romagnoli e la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Fidelis Andria. La Turris di Bruno Caneo sta lavorando in vista dell'impegno casalingo all'Amerigo Liguori nel prossimo weekend. I biancorossi, reduci da un solo tempo giocato in trasferta contro i rossoblù, si preparano per l'appuntamento nel fortino di Torre del Greco.

Seduta d'allenamento mattutina svolta dai Corallini, l'obiettivo è farsi trovare pronti alla gara in programma domenica pomeriggio alle ore 17.30. Il trainer di Alghero ritrova Sebastiano Finardi che ha smaltito i postumi del leggero stiramento al flessore della coscia sinistra. Primi giorni di lavoro di riatletizzazione per Stefano Esempio. Percorso riabilitativo con attività anche in piscina per il difensore, reduce dal trauma distorsivo al ginocchio sinistro rimediato tre settimane fa. Dalla prossima settimana, Caneo potrebbe ritrovare il suo braccetto sinistro.

Si ferma nuovamente Mickael Varutti. L'esterno mancino, a causa di una infiammazione al tendine del tallone, non sarà a disposizione per la Fidelis Andria. Lo staff medico ha prescritto al calciatore riposo e sedute di fisioterapia, con possibile rientro in gruppo in occasione del derby con la Juve Stabia il prossimo 13 marzo. Lavoro differenziato altresì per Lorenzo Bordo per una leggera infiammazione al collaterale mediale del ginocchio: il centrocampista è atteso domani in squadra per il prosieguo della preparazione.