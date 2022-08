Turris, salta la panchina di mister Canzi: il club annuncia l'esonero

Serie C Girone C

Clamorosa svolta in casa Turris. La società, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la separazione dal tecnico Max Canzi. L'allenatore, giunto a fine maggio a Torre del Greco per ereditare la squadra lasciata da Bruno Caneo, saluta anzitempo la brigata. Una decisione inattesa, sette giorni prima del debutto in campionato contro la Virtus Francavilla. Le amichevoli disputate durante il pre-campionato non avrebbero convinto pienamente la proprietà che ha optato per la separazione anticipata:

"S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato Massimiliano Canzi dall’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra. La società, nel ringraziare mister Canzi per il lavoro svolto e nell’augurargli le migliori fortune umane e professionali, è già al lavoro per operare, in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della prima squadra. Gli allenamenti, nel frattempo, saranno diretti dall’allenatore in seconda, Lorenzo Salvatore".