Turris, finale da incubo: esonerato Di Michele

Serie C Girone C

Ultima chance fallita, la sconfitta pesante sul campo della Virtus Francavilla fa saltare la panchina. Ancora un esonero in casa Turris, la stagione del sodalizio di Colantonio è da dimenticare. Anche la cura David Di Michele non funziona, il tecnico è stato sollevato dall'incarico dopo il ko all'ultima dell'anno. Prestazioni anonime, risultati negativi e una classifica preoccupante: i Corallini si preparano al nuovo avvicendamento tecnico. Questa la nota: "La S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico David Di Michele. La società ringrazia Di Michele per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità augurando allo stesso le migliori fortune. Nei prossimi giorni sarà comunicato il nuovo allenatore".