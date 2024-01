Sconfitta nel derby ed esonero, arriva un ex Salernitana in panchina

Serie C Girone C

La disfatta nel derby, una classifica deficitaria e dodici sconfitte dopo ventidue giornate. La Turris, con la seconda peggior difesa del campionato e protagonista di tre passi falsi consecutivi nell'ultimo periodo, si ritrova in piena zona playout. Con la salvezza diretta oggi distante cinque lunghezze, la società decide per un cambio in panchina dopo il ko con il Sorrento. L'avventura bis di Bruno Caneo con i corallini termina con l'esonero: "La S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato Bruno Caneo dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera". Alla guida tecnica della prima squadra arriva Leonardo Menichini, reduce dall'esperienza con il Monterosi e con un passato alla Salernitana.