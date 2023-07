Turris, 4-3 in rimonta contro l'Equipe Campania. Definita la trattativa per un ex Juve Stabia

Serie C Girone C

Prima uscita non ufficiale per la nuova Turris targata Bruno Caneo. La squadra, impegnata nel ritiro di Montella, ha sfidato l’Equipe Campania allo Stadio Guido Basile. Un allenamento congiunto utile per valutare la condizione del gruppo e per mettere minuti nelle gambe in vista del prossimo campionato. Un test in salita per i corallini subito sotto nel punteggio: Ciotti al 5’, Falimene al 14’ e Nunziante al 20’ hanno spaventato i ragazzi di Caneo. Poi la scossa con il rigore trasformato alla mezz’ora e la rapida doppietta al 37’ per Maniero. Nel secondo tempo risultato ribaltato con le reti di Nocerino, reduce dalla firma sul nuovo contratto, e del giovane Porro. Il tecnico di Alghero ha dato anche importanti indicazioni tattiche, sfoderando il 3-4-3.

Queste le dichiarazioni del mister al termine dell’incontro: “Le sensazioni sono positive, stiamo facendo un percorso di preparazione importante, abbiamo carichi di lavoro ed è chiaro non è possibile richiedere brillantezza. Continuiamo a migliorare fisicamente, tecnicamente e tatticamente, poi dobbiamo proseguire per la nostra strada. Tra qualche giorno avremo un’altra amichevole, le gambe staranno meglio e metteremo minuti in vista degli impegni successivi. Gli avversari erano più freschi a livello fisico, hanno trovato tre gol importanti. La squadra ha reagito mentalmente, ha fatto il suo. Gli attaccanti sono spenti atleticamente, non sono rapidi e reattivi. Quando i nostri profili offensivi ritroveranno tecnica e velocità, sarà tutto un altro discorso”.

Intanto, la dirigenza sta continuando ad operare sul mercato per potenziare la rosa. Trattativa definita in entrata per Jacopo Scaccabarozzi, svincolato dopo l’esperienza con la Juve Stabia. Il classe 1994, che a Castellammare ha collezionato 103 presenze e 2 gol, può vantare una grande esperienza in Lega Pro con oltre 320 apparizioni tra campionato e Coppa Italia. Secondo le ultime indiscrezioni, la Turris avrebbe accelerato, raggiungendo un accordo di massima su base biennale. Il ventottenne sarebbe pronto ad aggregarsi alla nuova squadra.