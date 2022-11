Tre calciatori ai box per la Turris di Di MIchele: le condizioni di Santaniello, Haoudi e Finardi

La Turris lavora in vista del prossimo appuntamento in campionato. La squadra di David Di Michele è chiamata alla reazione dopo un periodo tutt'altro che semplice. La posizione in classifica non può lasciare tranquillo l'ambiente che, sul campo del Messina, dovrà raccogliere l'intera posta in palio. Nel corso dell'ultima partita disputata, due calciatori hanno dovuto alzare bandiera bianca. Emanuele Santaniello, protagonista di un forfait ad avvio partita, ha rimediato un trauma distrattivo del muscolo semimembranoso. Hamza Haoudi, invece, è uscito anzitempo in quanto soffre di un trauma distorsivo alla caviglia con interessamento del legamento. Alla lista si aggiunge anche Sebastiano Finardi, assente già con il Pescara. Il numero 30 corallino sta recuperando da un problema al muscolo soleo del polpaccio. I tre calciatori, in terapia medica e fisioterapica, saranno monitorati in vista dei prossimi impegni.