Turris, Di Michele: "Mi aspetto una squadra che vorrà vincere la partita, sono sorpreso dalla classifica dell'Avellino"

Serie C Girone C

Il pareggio senza reti contro la Fidelis Andria ha dato continuità alla vittoria in trasferta contro il Messina, ma non ha permesso di agguantare l'intera posta in palio alla Turris. L'agenda dei Corallini, però, è ricca di impegni e il test con i pugliesi è soltanto un ricordo. C'è da pensare al derby con l'Avellino, in programma nel fine settimana. Il tecnico David Di Michele ha parlato in conferenza stampa a poche ore dal fischio d'inizio:

"La squadra sta molto bene anche perché due risultati positivi aiutano anche ad accantonare la fatica. Dobbiamo stare attenti e monitorare perché tre partite in una settimana sono da gestire. Non mi aspettavo un Avellino con questa classifica, perché i valori sono alti e sicuramente vorrà tirarsi fuori il prima possibile. Loro cercheranno di portare a casa i tre punti, ma noi metteremo in campo tutto ciò che stiamo provando per ottenere una vittoria che darebbe un po’ più di tranquillità. Permanenza dei calciatori in ottica mercato? Sono aspetti che cura la società. Posso solo dire che tutti i giocatori mi stanno dando grande disponibilità. Tutti devono fare il proprio lavoro ed essere professionisti. Ci può essere la stanchezza, perché purtroppo abbiamo anche parecchi infortunati e di conseguenza siamo un po’ corti. I ragazzi stanno facendo grandissime cose e questo è importantissimo. Mi aspetto una Turris che vorrà vincere la partita, che vorrà portare a casa i tre punti per risalire la china perché non siamo una squadra da quella posizione. Il primo obiettivo è sempre la salvezza. La tranquillità di una salvezza ti darebbe quella serenità per poter ambire ai playoff".