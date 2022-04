La Turris prosegue la preparazione in vista del derby con la Paganese: le ultime dall'infermeria e sulla prevendita

Serie C Girone C

Ultima uscita della regular season per la Turris di Bruno Caneo. Allo straordinario cammino del girone d'andata è seguito una fase di ritorno tutt'altro che semplice. I Corallini, tra passi falsi e riscatti, si trovano in piena bagarre per l'obiettivo prefissato ad avvio campionato: il raggiungimento dei playoff. Spareggi che risulterebbero come storia per l'ambiente biancorosso, la squadra è pronta a regalare una grande soddisfazione alla piazza. L'ultimo ostacolo in campionato è la Paganese di Raffaele Di Napoli, team intenzionato a dimenticare le tre sconfitte di fila e chiudere in penultima posizione con un successo.

Per il club di Torre del Greco arrivano fondamentali novità dall'infermeria. Il gruppo, con la seduta d'allenamento mattutina svolta allo Stadio Amerigo Liguori, prosegue la preparazione in vista del derby con la massima concentrazione. La gara, come risaputo, può consegnare alla Turris il pass per i playoff. Tutti i calciatori della rosa sono a completa disposizione dello staff tecnico: è questa l'indicazione più importante. Intanto, questo pomeriggio - dalle 17.00 alle 19.00 - partirà la prevendita dei biglietti validi per assistere alla partita: sarà possibile acquistare il tagliando presso i botteghini lato tribuna dello Stadio Liguori.