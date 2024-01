Polemiche arbitri, episodio curioso per il club napoletano. L'attaccante: "Errore grave, manderò fiori all'assistente"

Serie C Girone C

Polemiche e dubbi sull’utilizzo del Var, alcune decisioni arbitrali sono state al centro del dibattito nel weekend di Serie A. Dagli episodi controversi di San Siro a quelli dell’Arechi, passando per diverse scelte dei fischietti che non hanno convinto pienamente sugli altri campi.

Anche in Serie C, sabato pomeriggio, c’è stata una situazione che non è passata inosservata, in occasione della pregevole giocata di De Felice da metà campo durante il confronto tra Benevento e Turris. L’ex attaccante della Paganese, al minuto 74, ha riaperto il confronto del Vigorito (in quel momento sul risultato di 2-0 per i padroni di casa) con un pallonetto dai quaranta metri.

La sfera, rapidamente uscita dalla porta dopo aver varcato la linea, ha sorpreso il direttore di gara e l’assistente che hanno lasciato proseguire. Mancato fischio per l’assegnazione del gol e proteste dei biancorossi verso la terna per richiedere la convalida. La segnalazione del quarto uomo ha salvato i colleghi da una svista clamorosa.

“Ho rischiato l’infarto vedendo che l’arbitro non concedeva il gol”, ha detto De Felice ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno: “L’arbitro era convinto che il pallone non avesse oltrepassato la linea di porta. Allora chiediamo alla guardalinee di correggerlo. Ma anche lei dice di no. È stato il quarto uomo a richiamare l’attenzione e a prendersi la responsabilità di dirgli che era gol”.

L’attaccante ha chiuso: “Hanno commesso un errore tecnico grave, ma spero che non li sospendano. Che la loro carriera non sia compromessa. Anzi, alla guardalinee che ha detto che avevo colpito la traversa, manderò un mazzo di fiori”.